Piazza Dante: spaccata notturna nel negozio Asile

Ha aperto da un paio di mesi e non ha fatto in tempo ad installare le adeguate protezioni, allarme e inferriata, per difendersi dagli assalti notturni ormai divenuti una costante nelle ultime settimane nel centro di Pisa. Stanotte, tra mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, la titolare del negozio di abbigliamento Asile di Piazza Dante si è scontrata con una realtà che spaventa i commercianti.

"Mi ha avvisato alle sei di questa mattina il proprietario del bar di fronte - afferma Elisa Ranucci - nella notte hanno rotto il vetro della porta, probabilmente con un mattone o una pietra, e danneggiato l'infisso. Si sono diretti alla cassa, l'hanno aperta dopo averla forzata e hanno rubato quel poco che c'era, prima di fuggire".

Nessuno ha sentito niente. "I vicini pare che non abbiano avvertito rumori - spiega Ranucci - fortunatamente non hanno rubato nient'altro a parte i soldi". Nessun abito, peraltro il negozio vende abbigliamento di media-alta gamma, è stato toccato. Chi ha colpito era interessato solo ai soldi, anche se il danno principale riguarda la porta e la cassa.



"La zona è purtroppo abbandonata a se stessa. Solo la scorsa settimana io così come altri negozi abbiano trovato tracce di sangue sulle vetrine perchè pare ci fosse stata una rissa - denuncia ancora la titolare Elisa Ranucci - io la sera chiudo presto, alle sette, perchè l'area è buia, non ci sono controlli e manca la sicurezza in un'area che è comunque centrale. Servirebbero maggiori pattugliamenti anche di notte. Noi commercianti ci sentiamo lasciati soli".