Ruba nei negozi di Corso Italia per due volte in tre giorni: arrestato

Era un assiduo 'frequentatore' dei negozi di Corso Italia il 25enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, arrestato per due volte in pochi giorni dalla Polizia.

La prima volta domenica scorsa, 24 febbraio, per un furto all'interno del negozio Scout. La direttissima era stata celebrata lunedì mattina e, a seguito della convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto per il giovane l’obbligo di firma in Questura, misura che non era mai stata ottemperata dal pregiudicato.

Ieri pomeriggio, mercoledì 27 febbraio, un nuovo episodio. Mentre una pattuglia della Squadra Volante, impegnata in un specifico servizio di prevenzione e contrasto ai furti, transitava su Corso Italia, un commesso all’ingresso di un negozio di articoli sportivi della via del commercio pisana lanciava un segnale di aiuto agli agenti.

Il ragazzo raccontava ai poliziotti della presenza di un uomo all’interno del negozio che, da poco entrato con 3 pantaloni all’interno del camerino, ne era uscito solamente con due paia, elemento che faceva sospettare che avesse nascosto addosso il terzo paio.

Così gli agenti, entrati nell’esercizio, hanno riconosciuto al primo sguardo il sospettato. Era infatti proprio il 25enne arrestato tre giorni prima. Lo straniero è stato così perquisito e infatti, al di sotto dei pantaloni che l’uomo indossava al momento dell'ingresso nel negozio, aveva l’altro paio appena trafugato nel camerino, dopo aver accuratamente rimosso le etichette e la placca antitaccheggio.

L’uomo è stato così arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il carcere.