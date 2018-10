Ancora un furto in Corte Sanac: razzia di articoli per la casa a 'Il Mappamondo'

Altro giro, altra corsa. Stessa procedura, negozio diverso. Un altro colpo nella notte appena trascorsa, tra venerdì 5 e sabato 6 ottobre, in Corte Sanac a Porta a Mare. Pochi giorni fa il furto al bar 'Quattro Passi', ora invece è il turno del negozio di articoli per la casa 'Il Mappamondo'. La brutta sorpresa questa mattina all'orario di apertura. "Quando sono arrivato intorno alle 9 per aprire ho trovato la porta a vetri scassinata e rotta e l'interno sottosopra - racconta Tommaso Casprini - i ladri hanno avuto anche il tempo di mangiare perchè abbiamo trovato panini e bottigliette d'acqua".

Ingente il bottino: "Hanno rubato una fornitura di articoli per la casa già pronta da consegnare, l'hanno trovata tutta impacchettata e hanno fatto presto a portarla via, il valore era sui mille euro - spiega Casprini - inoltre hanno rotto la cassa e rubato circa 250 euro". A tutto questo si aggiunge naturalmente il danno alla porta.



"Così non si può davvero più vivere. La zona è degradata - denuncia il negoziante che si unisce così alla voce esasperata dei lavoratori del bar di fronte - alle nostre spalle è presente un'azienda ormai chiusa (ex Vitarelli, ndr) dove girano persone poco raccomandabili. Stamattina quando sono arrivato c'erano due balordi che litigavano animatamente". Non è la prima volta che 'Il Mappamondo' viene preso di mira. "Un anno fa venne rapinata una commessa nel vicino parcheggio, poi abbiamo già subito un altro furto - conclude Casprini - come sempre ci sono state tante belle parole per migliorare la sicurezza dell'area ma niente è cambiato. Quando la sera esco intorno alle 20 per tornare a casa ho davvero paura".

