Ladri nel circolo di Caprona: rubate anche le offerte di 'Insieme per sognare'

Con ogni probabilità sapevano cosa stavano facendo, cosa stavano rubando. I ladri sono entrati la scorsa sera, 10 febbraio, al Circolo Fratellanza Artigiana Caprona, nel comune di Vicopisano. Hanno rubato gli spiccoli rimasti come fondo cassa, circa 100 euro, ed hanno svuotato anche il barattolo per le offerte del progetto benefico 'Insieme per sognare'. C'erano circa 50 euro. Lo hanno aperto e poi richiuso, ordinatamente. "Non sembrava nemmeno che fosse stato toccato" dice Simone Teotino, che per il circolo si occupa della somministrazione al bar.

I ladri hanno smurato una porta sul retro. Potrebbero essere entrati intorno alle ore 23: "Dei vicini ci hanno detto di aver visto le luci accese - spiega Simone - pensavano fossi io, invece erano loro. Non mi sono accorto subito del furto, l'ho capito quando ho visto per terra degli spiccioli. Così ho guardato sotto il banco e ho capito che avevano rubato quello che rimaneva dell'incasso scorso. Non mi ero accorto del barattolo, mi è venuto il dubbio dopo. L'ho preso in mano e l'ho sentito leggero".

In passato c'erano state visite indesiderate, ma il contesto era diverso: "Allora c'erano le slot machine, poi le abbiamo tolte. Ora questo è uno spazio di aggregazione, con solo il bar. Se vuoi rubare non trovi niente". Domani sarà fatta la denuncia formale alle forze dell'ordine. Ma intanto il circolo non si è perso d'animo: "Una volta avvisato, i soci si sono subito impegnati per rimettere nel barattolo almeno quanto è stato rubato, circa 50 euro. E' stato davvero un dispiacere, è un progetto meritevole che si vuole sostenere con volontà".