Via Giordano Bruno: ladro spacca la porta della palestra Zone City

Brutta sorpresa questa mattina, 14 marzo, per la titolare della palestra Zone City in pieno centro a Pisa, in via Giordano Bruno. All'apertura Marilina Witeczek ha trovato la porta d'ingresso quasi completamente divelta, spaccata da probabilmente un malvivente in cerca di valori all'interno del locale.

"Ho trovato l'ufficio a soqquadro, ma non è stato rubato nulla. Perché non c'è nulla da rubare. Il grosso è il danno alla porta, verranno oggi pomeriggio per il preventivo". I rilievi di rito sono stati eseguiti dai Carabinieri. Sulla dinamica dei fatti la titolare spiega che "qualcuno ha spaccato la porta ed è entrato dalle 4.30 di notte, me lo ha detto un'abitante del palazzo che vive qua sopra. Ha visto una persona allontanarsi dopo aver sentito il rumore". Sembra quindi il 'lavoretto' di un singolo.

"In 40 anni di lavoro mai successo nulla, da settembre a questa parte mi sono entrati nella palestra tre volte - è l'amaro commento di Marilina - due volte sono passati dal retro, passando dal giardino e dai tetti. Questa volta sono passati dalla porta".

L'insicurezza, anche a seguito dei recenti episodi di furti in varie parti della città, è un problema sempre più sentito: "La sera alle 22.30, quando si chiude, qua intorno è tutto chiuso. C'è un po' di paura a uscire da soli, specie per le donne, ma vale anche per gli uomini. Ci vorrebbero più controlli, se le istituzioni preposte non riescono che venga impiegato in modo più consistente l'Esercito per le strade. Fare delle ronde, chiaramente fatte da militari autorizzati, intervenendo dove c'è bisogno per ripristinare un po' di ordine".

