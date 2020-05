Furto in panetteria, i ladri entrano dallo sportello dell'aerazione

Riapertura amara per Paola e Andrea, titolari della panetteria 'All'angolo' situata in via Vespucci: "Stamattina, quando siamo arrivati per iniziare la giornata lavorativa, abbiamo scoperto che dei malviventi si erano introdotti nel negozio attraverso lo sportello di aerazione che sta sopra all'ingresso". Un evento insolito, fortunamente, per la panetteria, che non aveva mai subito visite sgradite. "Possiamo ritenerci soddisfatti: la refurtiva è veramente minima. E ci auguriamo che il danno provocato per entrare nella panetteria sia ridotto".

I due titolari della panetteria hanno denunciato alle forze dell'ordine il furto di pochi spiccioli e del telefono utilizzato esclusivamente per le ordinazioni. "Siamo a lasciare pochissimi soldi in negozio. Paradossalmente il problema più grande, adesso, è il cellulare aziendale. Sono ore che tento di mettermi in contatto con il gestore della scheda sim, Wind 3, per bloccare l'utenza, ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta". Gli inquirenti hanno raccolto le prime testimonianze, senza però ottenere sostanziali aiuti nell'individuazione dei malviventi: "Nessun vicino ha avvertito rumori o movimenti sospetti nella nottata".