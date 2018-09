Approfittano dell'incendio per rubare nel parcheggio del supermercato: fermati

Avrebbero deciso di colpire nelle aree del pisano perchè ieri le forze dell'ordine erano impegnate nel mega incendio sul Monte Serra. Protagonisti tre cittadini peruviani, tra i 21 e 30 anni, arrestati dagli agenti del commissariato di Rifredi (Firenze).

Le forze dell'ordine li cercavano da tempo, infatti sono ritenuti responsabili di una trentina di furti avvenuti nei parcheggi dei supermercati toscani quasi sempre ai danni di anziani. Spesso anche disabili. Le forze dell'ordine erano sulle loro tracce in quanto erano stati notati sempre a bordo di una Fiat Bravo di colore nero.

Ieri mattina gli agenti, diretti dal vicequestore Roberto Sbenaglia, li hanno inseguiti da Firenze fino a Calcinaia. Qui sono stati visti portar via una borsa a una coppia di anziani che stava caricando la spesa in auto nel parcheggio di un supermercato. Mentre uno li distraeva chiedendo un'informazione, un altro arraffava la borsa lasciata sul carrello. Il trio si è poi allontanato fuggendo sulla superstrada Fi-Pi-Li dove è stato intercettato da Polizia e Carabinieri. Il denaro recuperato è stato poi riconsegnato alla vittima, ora in stato di shock.

Sono stati portati nel carcere di Sollicciano con l'accusa di furto pluriaggravato. Dai riscontri è emerso che uno dei tre, un 23enne, era già conosciuto per episodi analoghi dal 2015. Gli altri due dal 2017. Gli accertamenti riguardano furti all'outlet di Barberino oltre ai supermercati di Novoli, Scandicci, Calenzano e Sesto Fiorentino., tutti nel fiorentino.