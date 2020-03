Piazza delle Vettovaglie, tentato furto in pasticceria: "Paura che riescano a portare a termine il lavoro iniziato"

Tentativo di furto l'altra notte alla pasticceria 'Le Dolci Tentazioni' di piazza delle Vettovaglie, una delle attività commerciali chiuse in seguito al decreto contro il Coronavirus. Un salto in negozio per controllare i frigoriferi e i macchinari per le lavorazioni e la sorpresa è servita.

"Stanotte nella terra ormai di nessuno hanno provato ad entrare nel mio negozio - racconta la titolare - abbiamo già fatto denuncia contro ignoti e spero che attraverso le telecamere riescano ad individuare il responsabile. Più che altro la nostra paura è che da ora alla fine di questo periodo di isolamento e chiusura riescano a portare a termine il lavoro iniziato, visto che hanno forzato l'entrata e rotto il vetro della porta".

