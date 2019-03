Trovato in centro con un pc rubato: denunciato ed espulso perché irregolare

Gli agenti di Polizia in servizio in centro in moto hanno sventato un furto ieri, 29 marzo, portando poi all'espulsione dal territorio nazionale dell'autore, un tunisino di 30 anni.

L'uomo è stato notato aggirarsi con fare furtivo in vicolo delle Sette Volte, in possesso di una borsa per computer. I poliziotti lo hanno visto mentre si infilava in tutta fretta in via Sant'Apollonia, così con un colpo di gas lo hanno raggiunto e bloccato all'altezza della chiesa. A quel punto è scattata la perquisizione, che ha portato al ritrovamento del pc di cui il 30enne non ha saputo dare spiegazioni.

Così l'uomo è stato fermato e portato in Questura per accertamenti. Oltre ad emergere i suoi vari precedenti penali ed il suo essere irregolare sul territorio nazionale, il pc è risultato essere stato rubato a due turisti francesi di Lille venuti in vacanza in Toscana a metà marzo, i quali avevano subìto un furto su autovettura a Lucca.

Gli agenti hanno quindi proceduto a sequestrare il bene ed a denunciare il tunisino per il reato di ricettazione. L'uomo è stato trattenuto negli uffici per essere sottoposto a provvedimento espulsivo e, questa mattina, è stato portato da personale della Squadra Volante presso il centro di permanenza e rimpatrio di Bari, da dove verrà ricondotto in Tunisia.