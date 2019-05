Ruba due pc alla sede della Normale in Piazza San Silvestro: arrestato 20enne

Ruba computer alla Normale ma viene arrestato. E' successo stamani, 23 maggio. A finire in manette è stato un cittadino ucraino di 20 anni. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che lo hanno sorpreso in Piazza Don Giovanni Minzoni subito dopo il furto, avvenuto alla sede 'Nest' della Scuola, in Piazza San Silvestro 12. I due pc portatili sono stati recuperati.

L'arrestato è stato trattenuto all'interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata di domani davanti al Tribunale di Pisa.