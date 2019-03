Pontedera, furto al mercato: ispettore trova il ladro dalla descrizione

E' stato grazie ad una ferrea memoria e 36 anni di esperienza che un ispettore del commissariato di Pontedera ha permesso di trovare il responsabile del furto di un generatore di corrente da 3mila euro, rubato la mattina di oggi 28 marzo in Piazza Trieste.

Era in corso, come di consueto, l'allestimento del marcato settimanale. Un uomo, con naturalezza, si è avvicinato con l'auto ad uno stand in preparazione e si è caricato nel portabagagli il macchinario, per poi allontanarsi. Il proprietario lo ha visto, ma non ha fatto in tempo ad intervenire. E' in quel momento che l'ispettore entra in scena, fermato per strada dalla vittima del furto: dalla sola descrizione fisica del soggetto il poliziotto ha intuito chi potesse essere il ladro.

I sospetti sono ricaduti su una vecchia conoscenza della Polizia, un pregiudicato ponsacchino di 66 anni. L'intuizione è stata confermata grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Ponsacco: il personale del Commissariato di Pontedera si è recato presso l'abitazione dell'uomo e vi ha trovato proprio il generatore rubato nel giro di un'ora. Per il ladro è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Il poliziotto in questione è l'Ispettore Superiore Mario Mastronardi, che a partire dal primo aprile sarà in pensione. Il Commissariato lo ha così voluto ringraziare, con il ricordo del dirigente Luigi Fezza: "Sempre disponibile, attento e professionalmente capace, con la qualifica di agente ha svolto servizio di controllo del territorio per poi, quale sovrintendente prima e poi ispettore, nella squadra di polizia giudiziaria e nel settore Informativa - Digos. Ricordo i molteplici servizi svolti dallo scrivente con l'ispettore Mastronardi, in qualunque condizione climatica, dalla neve e gelo al caldo afoso estivo, in qualunque orario senza mai una lamentela e sempre con la massima disponibilità e professionalità. Anche oggi non si è tirato indietro e, sebbene dovesse recarsi in Questura a Pisa per restituire il materiale in dotazione, ha preferito attivarsi per recuperare e restituire l'oggetto rubato a un'ambulante. Grazie Mario per tutto quello che hai dato e per quello che continuerai a dare anche da pensionato".