Ladri in pizzeria, il titolare: "Sto pensando di chiudere"

"Già è difficile lavorare...dove trovo la voglia di andare avanti?". E' lo sfogo affidato a Facebook da Matteo Anconetani, nipote dell'amato presidentissimo del Pisa, che l'altra notte ha subito un furto nel suo locale di Lungarno Mediceo 'Romeo Pizza & Bistrot'. Qualcuno infatti è entrato forzando una porta sul retro, ha arraffato il fondo cassa e alcuni computer prima di dileguarsi.

Si tratta del secondo furto nelle ultime settimane subite dalla pizzeria del centro e il giovane imprenditore non nasconde la difficoltà a proseguire l'attività. "Di nuovo i ladri in pizzeria... basta! Sto davvero pensando di chiudere. Non se ne può più..." scrive ancora esasperato su Facebook, evidenziando tutta la sua amarezza per i numerosi colpi messi a segno negli ultimi tempi ai danni di bar e negozi cittadini.