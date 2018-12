Piazza Sant'Omobono, derubato sul posto di lavoro: scatta la catena della solidarietà

C'è poca voglia di parlare dopo il furto subito venerdì da Simone Ceccanti, noto commerciante ambulante di frutta di Piazza Sant'Omobono e combattente del Gioco del Ponte. Tutto è avvenuto verso sera quando i banchi della piazza erano ormai in chiusura. Tre uomini, stando alle testimonianze probabilmente nord africani, si alternavano dal banco di Ceccanti a quello vicino di un collega. Uno di loro, accortosi del portafoglio lasciato incustodito, lo ha rubato. I ladri si sono quindi allontanati, con gli altri commercianti della piazza che hanno messo in atto una vera e propria 'caccia' all'autore del fatto.

La delusione del commerciante è tanta. In primis per la cifra sottratta: una cifra importante con la quale Ceccanti avrebbe dovuto pagare i propri fornitori. In secondo luogo perchè si tratta del secondo spiacevole episodio avvenuto negli ultimi giorni. Nel corso della settimana il suo banco era infatti stato involontariamente danneggiato da un mezzo della ditta che si occupa del ritiro della spazzatura. Un uno-due che non ha risparmiato Ceccanti ma che ha messo in moto la macchina della solidarietà con le associazioni Vivi la Piazza e Associazione Vettovaglie che si stanno organizzando per offrire un aiuto concreto al commerciante.

"Simone è disperato - afferma Claudio Meoli - aiutiamolo. Non sa come affrontare la situazione e come arrivare a fine mese. Non ha più niente e per lavorare deve pagare la merce che acquista giornalmente. Noi amici di Simone ci stiamo organizzando affinché la città possa dargli un contributo volontario. Chi vuole contribuire per aiutare Simone può contattarlo mediante il suo profilo Facebook. Da domani tutti a fare la spesa al banco di Simone".