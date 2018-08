Via Santa Maria, rubano il portafoglio ad un passante: arrestati

Con una scusa nella tarda serata di ieri, 7 agosto, hanno distratto un passante, un pisano di 53 anni, e gli hanno poi rubato il portafoglio, contenente circa 500 euro in contanti. E' finita male però per i due ladri, una donna polacca di 44 anni e un uomo slovacco di 43, che sono stati arrestati per rapina impropria. La vittima infatti si è resa conto del furto e ha cercato di recuperare il portafoglio, ingaggiando con i due anche una breve colluttazione.

L'intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze peggiori: i due sono stati bloccati e sono finiti in manette. Per loro si sono spalancate le porte del carcere.