San Miniato, ruba profumi per 650 euro da un negozio: arrestato 38enne

Nel pomeriggio di ieri, 2 agosto, i Carabinieri di San Miniato hanno arrestato per furto un georgiano di 38 anni. L'uomo è stato fermato dopo aver asportato, da una profumeria del centro, sei bottiglie di fragranza di lusso dal valore di 650 euro circa.

L'uomo ha cercato di eludere il sistema antitaccheggio con una borsa artefatta, che, rivestita internamente di alluminio, avrebbe dovuto impedire ai sistemi elettronici il riconoscimento delle etichette antifurto. Così non è stato: i militari lo hanno individuato mentre si allontanava dal negozio per poi fermarlo nei pressi della stazione ferroviaria, dove voleva prendere il primo treno per fuggire.

La refurtiva è subito stata trovata con la perquisizione, sequestrata e riconsegnata all'esercizio. Dopo le formalità di rito, l'uomo è risultato essere già indagato per altri reati commessi in altre provincie toscane. E' stato poi trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato stamani in Tribunale.