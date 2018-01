Migliarino, furto nella sede della Pubblica Assistenza: a San Silvestro scassinano il portone e rubano le offerte

Non inizia certo bene l'anno per la Pubblica Assistenza S.R. Pisa che ha subito un furto nella sede di Migliarino proprio nella notte di San Silvestro.

"Mentre ci siamo occupati di garantire il soccorso di emergenza alle nostre comunità ed a chi ha festeggiato in piazza l'arrivo del nuovo anno, dei ladri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati nella sede di Migliarino - racconta Daniele Vannozzi, presidente della Pubblica Assistenza S.R. Pisa - da cosa mi ha riferito il coordinatore della Sezione, Alessandro Agostini, i ladri si sono accaniti principalmente con i distributori automatici di snack e caffè, e hanno rubato la cassetta delle offerte che teniamo sul bancone da cui hanno ricavato pochi spiccioli".

"Proprio questo è il fatto che stupisce e fa più rabbia - prosegue Vannozzi - nelle nostre sedi, anche in quelle in cui si svolgono servizi ambulatoriali importanti, non circola denaro contante e i nostri servizi sono svolti in convenzione, quindi le risorse viaggiano solo sui conti correnti bancari. L'unica ricchezza presente è la forza e la disponibilità dei nostri volontari che si impegnano, nel loro tempo libero, a cercare di costruire una società più solidale e unita, attenta ai bisogni dei più deboli. Valori che evidentemente non sono importanti per chi non si fa scrupoli a danneggiarci".

"Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri che sono anche intervenuti sul posto - conclude Vannozzi - è il secondo furto che le nostre sedi subiscono in pochi mesi dopo quello del 7 ottobre a Metato. Anche qui pochi spiccioli rubati e danni materiali che fanno meno male dell'amarezza di chi non si fa scrupoli di colpire anche chi cerca, con la propria volontà e disponibilità, di aiutare gli altri sacrificando il proprio tempo libero".