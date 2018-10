Via Italo Simon: lascia l'auto parcheggiata e la ritrova senza radio e navigatore

Chissà quale marchingegno avranno usato per rubare a bordo senza forzare la portiera o rompere i finestrini. Comunque sia la brutta sorpresa per una nostra lettrice c'è stata ugualmente.

E' successo venerdì scorso, 5 ottobre, intorno alle ore 23.30, quando la donna è andata a riprendere l'auto, una Mercedes classe E 250 coupè, lasciata parcheggiata dalla sera precedente in via Italo Simon, in zona Cisanello, a Pisa. Nessun segno di effrazione, vetri intatti, ma il navigatore e la radio erano svaniti nel nulla. Un lavoro certosino, da veri professionisti, con i fili staccati uno per uno per non danneggiare le costose apparecchiature.