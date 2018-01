Universitari derubati durante le vacanze di Natale: ladri 'in visita' allo studentato

Un altro colpo dopo quello dello scorso ottobre nella residenza universitaria Rosellini, in zona Le Piagge. Lo rendono noto gli stessi rappresentanti dello studentato che denunciano anche la situazione di scarsa vigilanza presente all'interno della struttura. "Tra il 23 dicembre e il 1° gennaio 80 ragazzi alloggiati presso la residenza universitaria Rosellini sono stati derubati nelle loro case e privati dei propri effetti personali - sottolineano gli studenti - pare che i ladri abbiano approfittato delle vacanze per intrufolarsi nella residenza che probabilmente già conoscevano perché visitata qualche mese prima. Hanno scassinato parecchi appartamenti, messo tutto a soqquadro e hanno portato via effetti molto più che preziosi come computer, tablet e tutti oggetti tecnologici usati spesso come sostituti dei vecchi libri, in alcuni casi addirittura vestiario e qualche gioiello".

Oltre al dispiacere, tra i ragazzi è forte la rabbia per un episodio gravissimo, ma, come sottolineano, purtroppo prevedibile. "Il problema è infatti la mancanza di sicurezza e di vigilanza alla struttura, più volte richiesta all'ente regionale per il Diritto allo studio universitario, soprattutto in seguito ad altri due tentativi di furto avvenuti negli ultimi tre mesi - affermano i rappresentanti della struttura - rimane tra noi un forte senso di angoscia e insicurezza nel vivere nelle 'nostre' case, con l'amara consapevolezza di rimanere ancora una volta senza tutela”.

