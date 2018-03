Piazza Arcivescovado: nuovo furto al ristorante 'Il Turista'

Hanno fatto il bis dopo nemmeno tre giorni. La notte fra il 12 ed il 13 marzo i ladri hanno fatto nuovamente visita al ristorante 'Il Turista' in Piazza Arcivescovado, dopo il primo raid avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Nella scorsa occasione, la prima dopo 42 anni ha raccontato il titolare, il candidato sindaco per 'Patto Civico' Veronese, complessivamente il danno era stato di circa 2mila euro. I malviventi anche questa volta sono entrati nell'esercizio dal retro, alla stessa ora, e sono riusciti a portare via circa 500 euro in contanti tenuti nelle casse.

Dalla dinamica riscontrata appare possibile che i ladri conoscessero il locale, non è quindi escluso che si tratti degli stessi autori del colpo di sabato. In mattinata le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi.