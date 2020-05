In due assaltano la sanitaria ripresi della videosorveglianza

Furto da poche decine di euro all’attività ‘Raggio di fiducia’, sanitaria-ortopedia a Titignano, nel comune di Cascina. E’ accaduto intorno alle 22 del 30 aprile scorso. Due persone, con il volto travisato, sono riusciti ad entrare nell’esercizio utilizzando un piede di porco, e diversi calci, per forzare la porta di ingresso. Una volta dentro la struttura si sono diretti verso la cassa, strappano i fili del registratore di cassa e portando via circa 30 euro.

"Le immagini di videosorveglianza - racconta il titolare - segnano le 20.40 ma in realtà il furto è avvenuto un'ora dopo, poco prima delle 22 L'irruzione ha fatto suonare l'allarme, svegliando i vicini. Questi ultimi hanno avvertito le forze dell’ordine. Le immagini riprese sono ora al vaglio degli inquirenti. In cassa lasciamo sempre pochi spiccioli per fare il resto: in questo caso si parla di un furto di 20/30 euro. Dovremo comunque riparare la porta di ingresso ed è stato portato via il registratore di cassa. Siamo aperti da quattro anni e questo è il secondo episodio del genere che subiamo". Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Navacchio.