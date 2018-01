Si mette le scarpe nuove e lascia nel negozio quelle usate con i calzini: arrestato

Aveva indossato le scarpe nuove, lasciando nella scatola sugli scaffali del negozio quelle usate con tanto di calzini. E' finito in manette un cittadino tunisino di 39 anni, irregolare in Italia, con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti. L'uomo nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio, intorno alle 18, si è messo le scarpe nuove ai piedi nel negozio Scarpamondo di via San Francesco. Tra i clienti c’era anche un agente della Polizia Penitenziaria che ha notato una commessa inseguire urlando uno straniero di colore che aveva fatto suonare il sistema di allarme antitaccheggio al momento dell'uscita dal punto vendita.

L’agente ha capito che lo straniero aveva rubato un paio di scarpe ed era fuggito senza pagare. Immediatamente viene chiamato il 113 con una Volante subito inviata sul posto, mentre l’agente della Penitenziaria a piedi inseguiva il ladro raggiungendolo poi in via Morandi, dove, dopo una breve colluttazione per la resistenza opposta dallo straniero, è riuscito a bloccarlo.



La Volante della Questura, arrivata nel frattempo sul posto, ricostruito l’episodio ed accertata la flagranza del reato di furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha arrestato l'uomo. Nel corso del controllo i poliziotti hanno accertato che il 39enne calzava un paio di scarpe nuove, mentre tra gli scaffali in una scatola che originariamente custodiva le scarpe indossate dall'uomo, sono state trovate le sue vecchie scarpe e un paio di calzini.

L’agente della Polizia Penitenziaria ha riportato una lieve lesione al volto, colpito dall’extracomunitario nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Il pm di turno dott. Porpora ha disposto il processo per direttissima per stamattina.