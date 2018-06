Furto con spaccata all'edicola-tabaccheria: nuovo raid a Cascina

A 24 ore di distanza dall'ultimo caso, ancora una spaccata ai danni di un esercizio commerciale, questa volta a Cascina. In via Nazario Sauro nelle prime ore di questa mattina, 9 giugno, è stata colpita l'edicola-tabaccheria di Elena Guidi.

Il metodo utilizzato dai ladri a Latignano è esattamente lo stesso della Jolly di Ponsacco di ieri: con l'auto i malviventi hanno sfondato l'ingresso, distruggendo inferiata e porta a vetri. Hanno poi rubato in pochi minuti sigarette, gratta e vinci e registratore di cassa. Anche in questo caso è stato scelto un negozio sulla strada, per avere una rapida fuga.

Il mezzo usato è poi rimasto all'interno dell'esercizio. E' probabile che i ladri si siano allontanati con un altro mezzo. Delle indagini se ne occupano i Carabinieri.