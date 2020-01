Ruba 2mila euro agli anziani presso cui svolge servizio civile: arrestato 20enne

Un ventenne di Santa Maria a Monte, già pregiudicato, è stato arrestato ieri, 30 gennaio, dalla Polizia di Pontedera con le accuse di furto e coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è partita dalla segnalazione di una coppia di anziani di Pontedera, a cui il giovane era stato assegnato per il servizio civile, che hanno denunciato lo smarrimento del bancomat e alcuni prelievi fraudolenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti il bancomat era stato sottratto dall’arrestato che, approfittando del fatto che sopra la tessera era segnato anche il Pin, aveva prelevato dallo sportello bancario oltre 2000 euro in vari momenti.

Scattata quindi la denuncia per furto continuato, è stata chiesta e ottenuta una perquisizione domiciliare all’indirizzo del 20enne. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno controllato anche il garage di pertinenza dell'abitazione scoprendo una parete in cartongesso che nascondeva un piccolo vano dove era stata ricavata una serra per la coltivazione di cannabis. La serra conteneva una coltivazione con un pannello riscaldante, sei lampade professionali a led per il riscaldamento continuo, un sistema di irrigazione automatica, un deumidificatore, diversi vasi con germogli di cannabis, un sementario, un grinder taglia marijuana, una bilancia di precisione e oltre 500 grammi tra marijuana e hashish già pronti e confezionati per lo spaccio.

L'arrestato è stato quindi associato presso i carcere di Pisa, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e trasportato in commissariato mentre la 'serra' è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale al proprietario dell’abitazione dove il giovane viveva in affitto.