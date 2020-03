Colpo in uno studio in Corte Sanac: rubati pc e un televisore

Il periodo di emergenza non ferma purtroppo l'azione dei malviventi. Nelle ultime ore un tentato furto in una pasticceria di piazza delle Vettovaglie, chiusa in seguito al decreto Coronavirus, e un furto invece messo a segno in uno studio tecnico della Corte Sanac in via del Chiassatello. I ladri sono entrati tra le 21 di venerdì e le 17 di sabato da una finestra al primo piano. Hanno rubato borse, pc e un televisore, lasciando l'ufficio completamente a soqquadro.

