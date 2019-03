Calcinaia, ruba superalcolici al supermercato: arrestata

E' stata sorpresa mentre cercava di rubare nove bottiglie di superalcolici all'interno di un supermercato di Calcinaia. A finire nei guai una donna italiana di 46 anni che è stata arrestata per furto aggravato, nel tardo pomeriggio di ieri 19 marzo, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontedera.



Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo disposto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.