Ruba al supermercato e aggredisce un vigilante: arrestato

Un cittadino tunisino, classe '80, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, per il reato di rapina impropria. L'uomo è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza all'interno del supermercato del centro commerciale Pisanova, a Cisanello, mentre stava tentando di rubare merce per un valore di quasi 200 euro. Lo straniero ha quindi minacciato e spintonato con violenza il vigilante che, dopo essere stato scaraventato a terra, è però riuscito a fermare il malvivente.

Sul posto è quindi intervenuta la Polizia di Pisa. I successivi approfondimenti degli agenti hanno evidenziato come l'uomo fosse già pregiudicato per reati legati alla droga e contro il patrimonio. Lo straniero era inoltre destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa, a seguito di un precedente arresto. Dopo averlo arrestato gli agenti hanno trattenuto l'uomo per tutta la notte nella cella di sicurezza della Questura. Questa mattina, 28 gennaio, si è svolta l’udienza direttissima nel corso della quale il Giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Pisa.

Sempre nella giornata di oggi "sono state inoltre eseguite due espulsioni dal territorio nazionale - fanno sapere dalla questura di Pisa - di altrettanti cittadini stranieri irregolari, fermati in centro storico nel corso dei servizi di controllo del territorio".