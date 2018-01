Rubano profumi e alcolici nel supermercato: arrestati

Appena dieci giorni fa era finito al centro delle cronache per essere stato protagonista di una fuga disperata nelle strade del centro, inseguito da due turisti spagnoli ai quali aveva rubato uno zaino. Questa mattina, 26 gennaio, N.P., un 25enne pisano, si è ancora messo in mostra per un tentato furto ai danni del supermercato Coop di via Pardi.

Nel punto vendita, di prima mattina, era infatti scattato l'allarme e sul posto sono così intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pisa che hanno sorpreso due persone, il 25enne italiano appunto ed un tunisino 36enne, entrambi con precedenti penali e di polizia, i quali, dopo aver forzato la porta del magazzino, si erano introdotti all’interno della struttura.

I due sono stati colti sul fatto mentre tentavano di impossessarsi di bevande alcoliche e profumi, già sistemati in diversi sacchi e pronti per essere portati via. Subito bloccati, sono stati accompagnati negli uffici del Comando e arrestati per tentato furto aggravato. Il valore della merce, subito restituita al titolare dell’esercizio commerciale, ammonta a circa 600 euro.