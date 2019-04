Ruba ancora al supermercato: in manette ladro recidivo

Arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, dai Carabinieri della Stazione di Navacchio un italiano 43enne per furto aggravato. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora sempre a seguito di furto in un’attività commerciale avvenuto lo scorso 2 aprile, ha rubato tre bottiglie di superalcolici all’interno di un supermercato, dopo averle private del sistema antitaccheggio, per poi venire bloccato prima dal personale addetto alla vigilanza e successivamente dai militari prontamente intervenuti.

E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.