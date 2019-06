Ruba al supermercato, poi spintona un dipendente per fuggire

Aveva rubato merce di vario tipo all'interno di un supermercato in zona Cisanello a Pisa, quando, vistosi scoperto dal personale addetto alla vigilanza, ha offeso un dipendente e lo ha spintonato per guadagnare la fuga. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 13 giugno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno rintracciato l'uomo, un georgiano 34enne, in via Bargagna mentre cercava di allontanarsi a bordo della sua bicicletta. Il ladro è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Condotto presso gli uffici di Via Guido da Pisa, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina.