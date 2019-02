San Giuliano Terme, ruba merce al supermercato: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 9 febbraio, a San Giuliano Terme, i Carabinieri della Stazione di Migliarino hanno arrestato per furto in un supermercato un italiano 45enne. L'uomo è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza dopo essersi impossessato di merce di vario genere. Dopo l’arrivo dei militari è stato condotto in caserma e, espletate le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità giudiziaria.