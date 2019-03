Santa Croce sull'Arno, rubano generi alimentari in un supermercato: in manette

Sono stati sorpresi, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 marzo, dal personale di vigilanza mentre cercavano di rubare dagli scaffali di un supermercato di Santa Croce sull'Arno generi alimentari per un valore di circa 100 euro. I vigilantes hanno così allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno arrestato i due ladri, due cittadini georgiani, mentre stavano uscendo dal punto vendita. Condotti in caserma, dopo le formalità di rito, i due sono stati rimessi in libertà.