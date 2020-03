Furto sventato al ristorante: "Chiediamo ulteriore sforzo nei controlli"

"Il furto sventato, per fortuna, dai titolare del ristorante Il Fantasma dell’Opera dimostra che l’allarme sicurezza in città è ancora massimo e quindi chiediamo alla forze dell’ordine massimo impegno così come dimostrato nell’immediata cattura del ladro". Francesco Mezzolla, coordinatore centro storico di Confesercenti Toscana Nord, interviene ancora una volta sulla questione della sorveglianza della città.

"Il furto sventato al locale del nostro socio in via Palestro deve far mantenere alta la guardia - dice ancora Mezzolla - ci sono infatti sbandati che, adesso più di prima, non si fanno scrupoli per di racimolare qualche spicciolo. Le nostre attività sono chiuse e noi non possiamo andare a controllare visto il divieto di uscire. Per questo ci affidiamo alle forze dell’ordine. Al prefetto - conclude il coordinatore centro storico di Confesercenti Toscana Nord - chiediamo quindi un ulteriore sforzo di coordinamento per mantenere il livello di sorveglianza massimo. Con una attenzione particolare alla zona della stazione dove sacche di criminalità continuano ad essere presenti con rischio elevato per coloro, pochi, che devono ancora prendere il treno per ragioni inderogabili. Ben consapevoli che stiamo vivendo una situazione senza precedenti".