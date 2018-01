Pontedera: ruba soldi e telefoni mentre gli studenti fanno educazione fisica

Si è introdotto all'interno di una palestra utilizzata per l'ora di educazione fisica dalle scuole superiori del Villaggio Scolastico di Pontedera e ha rubato una bicicletta, alcuni telefoni cellulari e portafogli di docenti e studenti dei licei Classico e Scientifico impegnati in attività sportive. A finire nei guai questa mattina, 22 gennaio, un 29enne rumeno, senza fissa dimora, pluri-pregiudicato, responsabile del reato di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Subito dopo il furto è partita la segnalazione al 113 con una descrizione dettagliata dell'autore del colpo. Il giovane è stato intercettato da una Volante del Commissariato di Polizia di Pontedera nella zona della stazione ferroviaria. Alla vista degli agenti il 29enne ha abbandonato la bicicletta e, opponendo resistenza, ha tentato la fuga. Bloccato è stato fatto salire in auto e portato in ufficio dove nel corso di una perquisizione personale gli è stata rinvenuta, nascosta all’interno dei pantaloni, una scheda di memoria di un telefono rubato alcuni giorni prima all’interno della scuola media Pacinotti, dove erano stati sottratti alcuni telefoni da una classe. Mercoledì 17 gennaio infatti, in una giornata di confusione creatasi per la scuola aperta per l'orientamento per le nuove iscrizioni, era stato denunciato il furto, ad opera di ignoti, di tre telefoni cellulari di studenti che erano sottratti da un'aula della scuola media mentre i ragazzi erano in aula magna.

Il 29enne è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito e il relativo fotosegnalamento, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la celebrazione del giudizio direttissimo per domattina.