Ruba telefonia al centro commerciale a Pontedera: inseguita e bloccata

Prova il furto al supermercato, ma viene subito scoperta. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 14 maggio, al centro commerciale Panorama di Pontedera. La donna di origini marocchine, 29 anni, è stata arrestata dai Carabinieri.

La donna si era impossessata di alcuni accessori per telefonia mobile, dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio. E' stata notata dagli addetti alla sicurezza, così ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento è stata bloccata, per poi essere presa in consegna dai militari.

Dopo gli accertamenti di rito in caserma, l'arrestata è stata rimessa in libertà su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle Norme di Attuazione del Codice di Procedura Penale.