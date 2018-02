Centro storico, rubano un telefono dal bancone di un negozio e scappano: arrestati

Nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, i Carabinieri di Pisa hanno tratto in arresto due georgiani di 56 e 27 anni per il furto di un cellulare. E' accaduto intorno alle ore 18, in un negozio di abbigliamento in via Garofani in centro: è stata la titolare a chiamare i militari, denunciando il fatto che due stranieri le avevano preso il telefono appoggiato sul bancone.

I Carabinieri sono giunti sul posto in breve tempo, avviando le ricerce. I due sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi fra le vie vicine. La perquisizione personale non ha però permesso di ritrovare la refurtiva. Dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa della convalida delle attività da parte del Giudice.