Gli rubano il telefono, 'Trova il mio iPhone' lo rintraccia a Pontedera: un denunciato per ricettazione

"Pronto? Mi hanno rubato il telefono due giorni fa, ora si trova in Piazza Unità d'Italia a Pontedera". Devono essere state queste, più o meno, le parole di un cittadino di Lucca, che questa notte intorno alle 2 ha chiamato la Polizia nella speranza di recuperare il proprio smartphone.

Il furto era avvenuto lo scorso 15 luglio al mare, a Lido di Camaiore. La vittima non si è data per vinta ed ha cercato di rintracciare il telefono usando l'applicazione 'Trova il mio iPhone'. Quando questi è stato riattivato è partito il segnale della sua posizione. La pattuglia della Polizia si è così diretta nel luogo indicato, individuando un gruppo di persone sospette che stazionavano davanti la stazione.

La prova è stata semplice: attivare lo squillo dello smartphone per vedere se fosse in possesso proprio di uno dei presenti. Così è stato. Ad avere lo smartphone, insieme ad un altro telefono del quale non ha fornito giustificazione, era un uomo di 25 anni di origine senegalese, domiciliato a Pontedera.

Gli accertamenti successivi hanno poi permesso di ricostruire l'intera vicenda. I due apparecchi erano entrambe del cittadino derubato: pochi giorni prima infatti aveva subìto il furto in casa di tre telefoni, mentre dormiva insieme al resto del nucleo familiare.

La refurtiva ritrovata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 25enne è stato denunciato per ricettazione.