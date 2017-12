Via Cammeo, rubano quasi 4mila euro ad una famiglia indonesiana in vacanza: denunciate

Avevano rubato soldi ad una famiglia indonesiana in vacanza a Pisa, ma sono state notate e bloccate dalla Polizia Municipale. E' successo in via Cammeo. Le autrici del furto, due giovani rom provenienti da fuori Pisa, sono state denunciate. La refurtiva, 3800 euro in contanti, è stata restituita ai turisti.

Nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, inoltre la Polizia Municipale è intervenuta per rimuovere 3 veicoli in sosta scoperti senza copertura assicurativa. Quattro multe alle macchine parcheggiate nei posti invalidi senza autorizzazione. Rinvenuta e restituita al legittimo proprietario una bici rubata. Sei multe infine alle auto parcheggiate sulla pista ciclabile nella zona dei Bagni di Nerone.