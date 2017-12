Furto all'Urp del Comune: ufficio sottosopra e soldi rubati

Ladri in azione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa. Nella giornata di sabato 23 dicembre la Polizia Municipale si è accorta che la porta era stata forzata, l’ufficio messo a soqquadro ed erano stati sottratti circa 240 euro dai cassetti degli sportelli al pubblico, versati dagli utenti in questi giorni per il rilascio di copie degli atti, oltre agli spiccioli prelevati dalla macchinetta del caffè.

I ladri sono entrati dalla porta sul retro, posta in Vicolo del Moro, forzando il portone esterno del palazzo. Oggi, mercoledì 27 dicembre, verrà denunciato il furto alle forze dell’ordine. L’Ufficio Relazioni è stato sistemato e stamani è stato aperto regolarmente al pubblico.