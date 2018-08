Rubano valigie all'interno di un'auto parcheggiata alla stazione: arrestati

Avevano approfittato della quiete notturna per dare l'assalto ad un'auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria di Pisa Centrale, una Skoda Octavia con targa tedesca. I due malviventi, entrambi rumeni, uno di 40 anni e l'altro di appena 19 anni, hanno infranto i vetri della vettura e hanno rubato due trolley e un borsone contenenti sia effetti personali come capi di abbigliamento firmati, sia computer e altri oggetti elettronici, per un valore stimato di alcune migliaia di euro.

Sfortunatamente per loro però sono stati sorpresi poco dopo la mezzanotte dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante il giro di perlustrazione che sono soliti effettuare ad inizio del turno per accertarsi che tutto vada per il meglio.

I due ladri, che hanno opposto resistenza e che hanno precedenti per reati contro il patrimonio, sono finiti in manette grazie all'azione della Polfer.

Stamattina il giudizio per direttissima davanti al Tribunale di Pisa.