Rubano valigie a bordo di un'auto di turisti: due arresti

Nella serata di ieri, venerdì 22 novembre, i Carabinieri della Stazione di San Giuliano Terme, hanno arrestato in via Cardinale Maffi a Pisa, per furto aggravato, due uomini, rispettivamente di 53 e 29 anni, entrambi di origine rom. I due sono stati sorpresi mentre s’impossessavano di quattro valigie piene di indumenti ed effetti personali e un pc portatile, dopo aver forzato un’autovettura di una famiglia turca.

I Carabinieri, immediatamente giunti sul posto, sono riusciti a bloccare i due malfattori, anche grazie al contributo delle vittime del furto, mentre un terzo uomo è riuscito a fuggire a bordo di un’auto con all’interno l’intera refurtiva.

I due arrestati sono stati trattenuti negli uffici della Stazione CC di San Giuliano Terme in attesa della direttissima.