Toglie l'antitaccheggio dai vestiti del negozio: arrestata 40enne

Nel pomeriggio di ieri, 14 maggio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato una donna di origine cilena di 40 anni per furto.

E' stata bloccata dal personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento, dopo che aveva tolto il dispositivo antitaccheggio da alcuni capi per portarli via senza pagare. Sul posto sono in breve tempo giunti anche i militari, che hanno condotto in caserma la donna.

Dopo le formalità di rito l'arrestata è stata rimessa in libertà ai sensi della normativa di procedura penale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.