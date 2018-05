Ruba vestiti da un negozio di Corso Italia: arrestata

Cercava di allontanarsi da un negozio di Corso Italia a Pisa con alcuni capi di abbigliamento rubati, ma è stata fermata dai Carabinieri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato, 5 maggio. E' stato il personale di vigilanza del punto vendita ad accorgersi del furto e a chiamare i Carabinieri che hanno perquisito la donna, una 51enne georgiana, recuperando tutti i vestiti sottratti.

La donna è stata così arrestata per furto aggrevato e rimessa in libertà su disposizione del Pubblico Ministero e in ottemperanza alle disposizioni attuative del codice.