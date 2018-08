Tentativo di furto nella villa di Andrea Bocelli: messi in fuga dalla domestica

Sventato un tentativo di furto nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Il tenore si trovava fuori casa per partecipare ad un evento benefico. A dare l'allarme è stata la domestica che ha visto la luce accesa nella depandance della Villa e si è accorta così del tentativo messo in atto dai ladri, con questi ultimi che, quando la donna si è messa a urlare, sono poi scappati. La domestica ha quindi chiamato il 113 e sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi.

La villa di Bocelli era già stata nel mirino dei ladri ad inizio luglio. In quel caso a dare l'allarme. In quell'occasione Bocelli si trovava in casa con la moglie e i figli. A dare l'allarme era stato in quel caso il personale della sicurezza.