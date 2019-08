Ruba lo zaino ad una ragazza a bordo del treno: arrestato

Aveva approfittato di un momento di distrazione di una giovane viaggiatrice intenta a sistemare la propria valigia sulla cappelliera per rubarle lo zaino che era appoggiato sul sedile. E' stato arrestato domenica scorsa, 11 agosto, dalla Polizia Ferroviaria di Pisa un uomo italiano di 50 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L'episodio è avvenuto a bordo di un treno Freccia Bianca diretto a Roma, partito dalla stazione di Viareggio e in transito a Pisa.

La ragazza, che si è accorta di quanto stava accadendo, ha subito rincorso l'individuo richiamando l'attenzione del personale di bordo e della Polfer in servizio a Pisa Centrale. Gli agenti hanno così arrestato il 50enne proprio mentre tentava di scendere dal treno.

Giudicato per rito direttissimo, l'uomo ha ricevuto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.