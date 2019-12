Il Galeone pisano a Genova per il Palio Remiero

Domenica 22 dicembre, appuntamento al Porto Antico di Genova per il Palio Remiero 2019. Ad affrontarsi in mare saranno tre galeoni, imbarcazioni storiche a otto vogatori e un timoniere, che ogni anno gareggiano nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. Dei tre galeoni presenti, due saranno quelli bianchi della città di Genova mentre uno sarà il Galeone Rosso pisano, concesso in prestito dal Comune di Pisa, a testimonianza del legame storico tra le due Repubbliche marinare. Alla competizione, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, sarà presente il consigliere Riccardo Buscemi.

La manifestazione si articola in tre esibizioni, con partenza da Ponte Colombo e con arrivo davanti all’Acquario. Si inizia alle ore 10.45 con la vogata master a tre equipaggi; si prosegue alle 11.15 con la vogata femminile a tre equipaggi e si conclude alle 12.15 con la vogata maschile a tre equipaggi. A seguire la sfilata dei Babbi Natale.