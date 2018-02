Rissa (ancora) in Galleria Gramsci: botte fra una decina di persone

Uno scontro selvaggio, con pugni in faccia e calci. E' stato lo scenario di ieri sera, 4 febbraio, della "ennesima rissa in Galleria Gramsci", come torna a denunciare l'albergatore dell'Hotel La Pace Andrea Romanelli. E' successo alle ore 20, "mentre giravano famiglie, turisti e clienti. Chiudiamo il bilancio della settimana passata con 3 risse, una vetrata sfondata con furto nel minimarket di via Mascagni e due macchine di nostri clienti forzate e danneggiate durante la notte; direi non male per una sola settimana".

Nelle immagini riprese dalla telecamera si vedono picchiarsi una decina di persone. "Nonostante gli articoli su Pisatoday e i principali quotidiani locali che ci hanno dato grandi spazi in cronaca e la tv locale - prosegue Romanelli - sembra che chi di dovere non voglia prendersi la briga di trovare una soluzione e noi continuiamo a perdere clienti ed a collezionare commenti negativi su Tripadvisor, che certo non giovano alla mia attività ma anche alla città stessa. Ovviamente non è stato accolto nemmeno il mio invito a venire di persona in questa zona per vedere come siamo costretti a lavorare, invito che io rinnovo nella speranza che qualcuno questa volta accetti l'invito. Incrocio le dita".