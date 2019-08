Artista di strada allontanato dalla Municipale in Corso Italia: "Polemica sterile e fuori luogo"

Continua a far discutere l'allontanamento di una artista strada operato nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Pisa in Corso Italia. Dopo il botta e risposta tra la consigliera del PD, Olivia Picchi, e l'assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno, si inserisce nella discussione anche l'assessore al Sociale e presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini, che sottolinea come Rocco, un 'senzatetto' molto conosciuto in città che era stato chiamato in causa nel suo intervento dalla consigliera Dem, sia stato tra i sei beneficiari di Housing First, il progetto della Società della Salute della Zona Pisana che ha permesso di dare un'abitazione e cominciare un percorso di reinserimento sociale.

"E' un progetto voluto e sostenuto fortemente dal Sindaco Conti - afferma la Gambaccini - che, fin dal suo insediamento, ci ha pungolati continuamente perché fossero date risposte concrete e reali a chi si trova senza casa: per questo ho trovato fuori luogo e sterile la polemica sollevata dalla consigliera Picchi. Dov'era quando, la la sinistra governava la città, e Rocco dormiva per strada? I fatti parlano e raccontano che da un anno a questa parte è in corso un rinnovato impegno, reale e concreto, per l'inclusione sociale di tanti pisani in difficoltà a fronte di tante parole, spesso vuote, sull'accoglienza che abbiamo ascoltato per anni. Unito, però, a un impegno altrettanto inflessibile nel rispetto delle regole e della legalità che valgono per tutti, anche per Rocco, come lui sa bene. E' proprio ciò che è mancato a Pisa in tanti anni di governo della sinistra, una carenza che ha fatto andare la città alla deriva. Con noi non funziona più così e lo dicono i fatti".