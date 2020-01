Animali: in arrivo il Garante per la tutela e il 'Bonus gatto'

La quarta Commissione consiliare del Comune di Pisa ha votato ieri, 22 gennaio, all'unanimità la modifica dello Statuto comunale con la quale si istituisce la figura del Garante degli animali. La delibera passerà ora al Consiglio Comunale che dovrà quindi approvarlo definitivamente. "La modifica dello Statuto - ha spiegato in commissione il funzionario dell'ufficio ambiente, Marco Redini - nasce da un impegno preso dal sindaco con una mozione presentata dalla Lega in Consiglio Comunale. Con la delibera in votazione oggi andremo a istituire questa figura che farà da collegamento tra amministrazione e cittadini. I compiti e le funzioni del garante saranno nel dettaglio descritti in un apposito regolamento la cui bozza è già pronta e che verrà sottoposto, prima di arrivare in Consiglio, alla Commissione consiliare".

Arriva il 'Bonus gatto'

Il Comune si accinge intanto a delegare alla Società della Salute della Zona Pisana un nuovo provvedimento in materia di sostegno ai nuclei familiari con animali domestici. "Insieme al dipartimento Asl di veterinaria, guidato dal dottor Marco Del Torto e all’Ordine dei Medici Veterinari - spiegano Gianna Gambaccini, presidente della Sds Pisa, e Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale - stiamo lavorando alla pubblicazione di un bando per assicurare ai soggetti che si occupano delle colonie feline la possibilità di provvedere a tutti gli interventi di sterilizzazione".

"Parallelamente - proseguono i due - garantiremo sostegno anche ai nuclei familiari in condizione di fragilità con un contributo economico che potrà essere spesso speso per vaccinazioni e altre spese veterinarie. E’ la prosecuzione di un percorso che abbiamo fortemente voluto per venire incontro alle richieste dei cittadini e della società civile che non vedevano soddisfatte alcune delle richieste in favore della tutela degli animali e dell’ambiente in cui vivono. Queste misure contribuiranno fortemente alla realizzazione del progetto 'Pisa capitale delle città amiche degli animali'".