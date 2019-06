Gattino rimane incastrato in una canala: salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Ponsacco sono intervenuti oggi, 8 giugno, intorno alle 13, in via del Giardino, a Chianni per recuperare un gattino che era rimasto incastrato all’interno di una tubo di scarico dell’acqua piovana. Per estrarre l’animale ci sono volute circa due ore di lavoro. "Il gatto - fanno sapere i pompieri - verrà adottato da un componente della squadra".

