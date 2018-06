Gatto finisce in una cisterna a 15 metri di profondità: salvato

I Vigili del Fuoco di Pontedera sono intervenuti stamani, 15 giugno, alle ore 11.40 circa a La Rotta, in via Zara, per salvare un gatto che era finito in una cisterna storica a 15 metri di profondità.

L'animale è stato recuperato utilizzando tecniche speleo alpinistico fluviale SAF e riconsegnato senza conseguenze al proprietario. Le operazioni si sono protratte per circa un'ora.

